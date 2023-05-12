Belediye otobüsü, alev alev yandı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da hareket halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcusu olmayan araç, kullanılamaz hale geldi.
BatmanHasankeyf kara yolunda sabah saatlerinde hareket halindeki 72 BA 562 plakalı belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı durdurup, dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-05-12 12:25:33
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