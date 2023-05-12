Belediye otobüsü, alev alev yandı

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da hareket halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcusu olmayan araç, kullanılamaz hale geldi.

BatmanHasankeyf kara yolunda sabah saatlerinde hareket halindeki 72 BA 562 plakalı belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı durdurup, dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-12 12:25:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.