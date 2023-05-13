Batman'da silahlı kavga: 1 ölü



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özgür Tunçer (31) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Karşı gruptan biri, yanındaki tabancayla Özgür Tunçer'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman İluh Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-13 09:53:59



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