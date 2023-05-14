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Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (4)

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (4)


VEFAT EDEN MUHTARIN SON İSTEĞİ İÇİN GELİP OY KULLANDILAR
Batman'da 25 yıldır Yolveren köyü muhtarlığı yapan Mehmet Alcu (86), Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olan ailesi ve yakınlarını, 14 Mayıs'taki 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde oy kullanmaları için Türkiye´ye davet etti. Ailesi ve yakınları yoldayken, 12 Mayıs'ta vefat eden Alcu, köy mezarlığına defnedildi. Türkiye'ye gelen 35 çifte vatandaş, köydeki ilkokulda kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Mehmet Alcu'nun kızı Gülçin Alcu (49), babasının adını seçmen kağıdında görünce duygulandığını ifade ederek, "Almanya'nın Celle kentinde oturan yakınlarımızla hem babamın taziyesine geldik hem de bizi seçimde oy kullanmaya davet etmişti. Onun bu isteğini yerine getirdik. Toprağını çok seviyordu, son ana kadar buradan kopmadı. Babamın adı halen seçmen bilgi kağıtlarında bulunuyor. Onun adını görünce duygulandık" diye konuştu.
'BİZİM İÇİN HÜZÜNLÜ BİR SEÇİM'
Yaklaşık 30 yıldır Almanya'da yaşayan çifte vatandaş Hemo Kıy (78), "7 kişilik ailemle oy kullanmaya geldim. Bizim için hüzünlü bir seçim. Yolveren köyünde, hepimiz Avrupa'ya göçtük, bir tek muhtar köyde kalmıştı. Herkesin Avrupa'ya göçtüğü bir dönemde, bir tek muhtar burada kaldı. Batman'ın örnek muhtarlarındandı. İlerleyen yaşına rağmen çalışkandı ve köyümüze tersine göçü o hızlandırdı" diye konuştu.
Güvenlik gerekçesiyle Yolveren köyünde kurulan seçim sandıklarında 49 seçmenle oy kullanan Yakıtlı köyü muhtarı Abdulsamet Gezici, "Alcu, yörenin sevilen simalarındandı. Seçmen listesinde, onun adını görünce çok duygulandım. Eğer aramızda olsaydı, bugün sandık başında olacaktı. Bugün Almanya'daki ailesi ve yakınları da sandık başına gelip burada oy kullanınca onu da anmış olduk" dedi.
ŞIRNAK'TA HASTALAR SANDIKLARA SEDYEYLE TAŞINDI
Cizre Devlet Hastanesi'ne bağlı evde sağlık hizmetleri ekipleri, yatağa bağlı ve hasta seçmenleri, oy kullanacakları okullara taşıdı. Gazla Üregil (96), ekipler tarafından sedyeyle taşınıp oy kullanacağı Vatan İlköğretim Okulu'na götürüldü. Ayşi Ebem (87) de oy kullanacağı Cizre Spor Lisesi'ne götürüldü. Hastalar, burada oylarını kullanmalarının ardından sağlık görevlilerince tekrar evlerine taşındı. (DHA)Arif ARSLAN, Sekvan KÜDEN/ BATMAN-ŞIRNAK, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Sekvan KÜDEN
2023-05-14 16:32:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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