Baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 25 piknikçiyi ekipler kurtardı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMANda, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 piknikçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Batman Çayı´nda meydana geldi. Şerbetli, Balpınar, Bıçakçı köyü ve çevreyolu mevkisinde piknik yapmak için çay kenarında giden toplamda 25 kişi, Batman Barajı´nın kapaklarının açılması sonucu, debisi yükselen suyun oluşturduğu adacıklarda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı noktada çalışma başlatan ekipler, mahsur kalan 25 kişiyi bot yardımıyla karaya çıkardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-21 01:11:05



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