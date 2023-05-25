Batman Petrolspor, TPAO'ya devredilecek



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)Batman Valisi Ekrem Canalp, TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'tan TFF 3´üncü Lig'e düşen Batman Petrolspor Kulübü'nün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devri konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´tan TFF 3´üncü Lig'e düşen Batman Petrolspor ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Batman Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Canalp, 1960 yılında kurulan Batman Petrolspor'un TPAO'ya devri ile ilgili sözlü onayların alındığını belirterek, "Batman Petrol Sporumuzun yıl içerisinde ben göreve geldiğim zaman devri ile ilgili çok çaba gösterdim. Maalesef bu mümkün olmadı. Keşke mümkün olsaydı. TPAO üst yönetimiyle ve genel müdürümüzle sürekli istişare halinde ve iletişim halinde bulunmaya devam ettik. Şu anda artık devir ile ilgili herhangi bir pürüz ve problem kalmadı. En son yönetim kurulu üyelerimiz ile teker teker telefonla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, kulüp başkanımız ile de yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, Batman Petrolspor'un TPAO'ya devri ile ilgili artık nihai olarak herkesin sözlü onaylarını aldık. İnşallah önümüzde hafta yine yapacağımız basın toplantısıyla yönetim kurulu üyelerimizle beraber, yönetim kurulu başkanımızla beraber burada yapacağımız bir toplantıyla, bunun resmi boyutunu da inşallah yürürlüğe koymak mümkün olacak. Bunun TPAO'ya devredilmesi ile parasal kaynak problemimizi de inşallah çözmüş olacağız" dedi.

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Toplantıdan detaylar

Batman Valisi Ekrem Canalp'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-25 18:54:14



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