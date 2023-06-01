Otomobil, kağıt toplayıcı motosiklete çarptı: 3 yaralı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 tekerlekli kağıt toplayıcı motosiklete otomobil çarptı. Motosikletteki 2 kişi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde BatmanSiirt Çevre Yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ç. yönetimindeki kağıt toplayıcı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 5656 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki C.Ç. ve B.D. ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-05-31 23:47:51



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