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Batman'da dolu, sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, araziler zarar gördü, hayvanlar öldü

DHA

Batman'da dolu, sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, araziler zarar gördü, hayvanlar öldü


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da etkili olan dolu, sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. 10 küçükbaş hayvan ile serçeler ölürken, bir evin PVC'sinde zarar oluştu. İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "40 yıllık ağaçları bile kökünden söken fırtına ve dolunun verdiği tahribat büyük" dedi.
Kent merkezinin bir bölümü ile Batman Çayı kenarındaki köylerde, etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. 20 dakika süren dolu ve sağanakta ayrıca 10 küçükbaş hayvan ile serçeler öldü. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar, sökülerek devrildi. Bir evin PVC´si doluda zarar gördü.
Kocalar ile Akuba köylerinde hasar tespit çalışması başlatılırken, İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçiler ile bir araya gelip, taleplerini dinledi. Köylerdeki zararın büyük olduğunu belirten Aydiş, "40 yıllık ağaçları bile kökünden söken fırtına ve dolunun verdiği tahribat büyük" dedi.
'1 YILLIK GELİR KAYNAĞIMIZ GİTTİ'
Kocalar köyünde oturan Orhan Çam ise dolu nedeniyle evinin PVC'sinin delindiğini belirterek, "Sadece köyümüzde 5 bin dönümlük mısır, 1000 dönümlük alanda buğday ve 200 dönümlük alanda da mercimeği dolu vurdu. 1 yıllık gelir kaynağımız gitti. Doludan sonra ot kalmadı. Şimdiden besiciler ot arayışına yöneldi. Dolunun vurduğu mısır, mercimek ve buğday ekili alanlarımızın yanı sıra meyve bahçelerimizde de görülmemiş afet yaşandı. Kümes hayvanlarımız da telef oldu. 20 dakika süren dolu yağışında hasar ciddi boyutlarda, köyde 10 küçükbaş hayvan öldü" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-06-01 16:36:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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