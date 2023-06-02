Kamyonet, 2 araca çarptı; kaza anı kamerada

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da otomobil ile refüje çarpan kamyonet, yan şeride geçip, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 BV 3209 plakalı kamyonet, önce yanındaki otomobil ile refüje çarptı. Kamyonet, daha sonra yan şeride geçip, park halindeki 21 FU 048 plakalı kamyonete çarparak durdu. Kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-02 13:04:06
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