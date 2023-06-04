Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

BAYRAM AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Kozluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Dövecik Köyü mevkisinde meydana geldi. Diyar Dalmış yönetimindeki 45 ADF 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Diyar Dalmış ile araçtaki Ömer Dakni, Şervan Doğan ve Sinan Gökalp sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-04 00:14:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.