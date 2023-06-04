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BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI  

DHA

BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI  


BATMAN´ın Kozluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Dövecik Köyü mevkisinde meydana geldi. Diyar Dalmış yönetimindeki 45 ADF 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Diyar Dalmış ile araçtaki Ömer Dakni, Şervan Doğan ve Sinan Gökalp sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yapan araçtan görüntü
Kaza yapan araçta sıkışanların kurtarılma çabasından görüntü
Hastne ve ambulans görüntüsüHaber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Batman / Merkez Bayram AYHAN
2023-06-04 00:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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