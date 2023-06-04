Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek´in memleketi Batman'da sevinç

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek´in memleketi Batman'da sevinç

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek´in memleketi Batman'da sevinç


Remziye ÖNERBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)YENİ Kabinede Mehmet Şimşek´in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman´ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde sevinçle karşılandı. Batmanlılar, akrabaları ve liseden arkadaşları Bakan Şimşek´in başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açıkladığı yeni kabinede Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. 23´üncü dönemde Gaziantep, 24´üncü dönemde Batman Milletvekili seçilen Şimşek, 60, 61 ve 62´nci hükümetlerde Maliye Bakanlığı, 64 ve 65´inci hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Mehmet Şimşek´in yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması memleketi Batman´da sevinçle karşılandı. Doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Arıca köyünde de akrabaları ve köy halkı, Şimşek'in başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor.
`HİÇ KİMSENİN KALBİNİ KIRMADI´ 
Arıca Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Bakan Şimşek´in dayısının oğlu olan Abdülkerim Turan, "Mehmet Şimşek burada da doğup büyüdü. 4 yaşındayken annesi Mehdiye vefat etti. Annesi öldükten sonra; öğretmen olan ağabeyi Ahmet Şimşek´in yanında kaldı. Onun yanında okudu. Gercüş Lisesi´nde okudu. Mehmet Şimşek insani yönüyle çok iyi bir insan, hiç kimsenin kalbini kırmadı ve ben kimsenin ondan razı olmadığına inanmıyorum. Herkes ondan razıydı. Çok iyi ve çok efendiydi. Büyüklerine karşı çok saygılıydı" dedi.
Arıca köyünden Kasım Tunç (71) ise "Ailece çok iyi insanlardı. Kardeşlerinden tut tüm ailesi çok iyiydiler. Benim yaşım 71. 6 yaşından beri bu aileyi tanıyorum. Gerçekten çok iyi insanlar. Köyümüzde ilk Maliye Bakanı olduğu zaman köyümüzün yolu yapıldı. Cami minaresini yaptı, köyümüz içerisinde bulunan parke taşlarını o yaptı. Köyün alt yapısı bile onun zamanında oldu. Mezarlıkların etrafına duvar ördü. Köyümüze iyi hizmetleri oldu. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
`BAZEN KÖYE YÜRÜYEREK GİDİP GELİRDİ´
Gercüş Lisesi´nden arkadaşı Mehmet Faik Doğmuş da, "Biz 1985 yılı mezun olan öğrencileriz. Mehmet Şimşek ile birlikte aynı zamanda Gercüş Lisesi´nden mezun olduk Sınıflarımız farklıydı. Mehmet Şimşek 6A Fen sınıfındaydı ben ise 6A Edebiyat bölümündeydim. Mehmet Şimşek okul birincisiydi. Notları hep 9 ile 10´du. Matematik ve fen derslerinin başarısı hayli yüksekti. Bizler hep yürüyerek okula gidip geliyorduk. Bazen köye yürüyerek gidip geldiğini biliyorum. Kış aylarında bazen geldiğimizde ıslanıyorduk. O zaman okul servisleri, yurtlar yoktu. Kendi imkanlarımızla gidip geliyorduk" ifadelerini kullandı. 
`AĞIR BİR TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU´
Batman kent merkezinde de Mehmet Şimşek´in Hazine ve Maliye Bakanı olması sevinçle karşılandı. Mehmet Şimşek´in ağır bir yükün altına girdiğini ifade eden vatandaşlardan Emrullah Orak, "Kendisini tanımıyorum ama takip ediyorum. Temiz bir insan, iyi bir insan. İki gün önce ben İstanbul´daydım. Ona karşı olanlar bile kendisini istiyorlardı. Yani Hazine´nin başına geçmesini istiyorlardı. Batmanlının orada olması bize gurur veriyor. Memnunuz ondan, onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yükü ağırdır. Ağır bir taşın altına elini koymuştur. İnşallah başaracaktır" diye konuştu.
Geçmiş dönemde iyi işler yaptığını ifade eden Mahsum Günde de, "Ben geçmiş dönemini biliyorum. Bu ülkeye hayırları vardır. Ekonomi bu kadar kötü değildi. Nurettin Nebati´den daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir Batmanlının Bakanlar Kurulu´nda olması bizim için güzel bir şey. Bizim de orada olabilme ihtimalimiz var demek ki. Bir Batmanlı olarak mutluyuz" dedi.
Mehmet Şimşek´in güzel işler yapacağına inandığını ifade eden İbrahim Demir ise şunları söyledi:
"Türkiye'nin ekonomisini düzeltmeye çalıştı. O bıraktıktan sonra yerine gelenlerden sonra biraz geriye gitti. Ekonomi o zaman düzelmişti. Şimdi Mehmet Şimşek, Allah´ın izniyle yine başa geldi. Yine ekonomiyi düzeltecek. Ben bu kanaatteyim. Ben inanıyorum çok güzel işler yapacaktır" diye konuştu.
Batman´da yaşayan köylüsü Salih Tutman da "Memleketin göz bebeğidir. Çok değerli bir insandır. Kim onun kapısına gitmişse boş göndermemiş. Herkese yardımcıdır. Batman halkı olarak hepimiz bir öz amcamız gibi onu seviyoruz. O düzeltmezse kimse düzeltemez ekonomiyi. Hayatta parayı sevmeyen bir insandır. İnsanları seven insan, mutlaka elinden geleni yapar. Allah'tan ümit ediyoruz Türkiye eski günlere dönecek." dedi. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Batman / Gercüş Remzi ÖNER, Bayram AYHAN
2023-06-04 23:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesi doğduğu köyde sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına ...
Su kuyusuna düşen inek, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen inek, 3 saatte kurtarıldı
BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI  
YEREL HABERLER BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 ...
Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ...
Beşiri Kaymakamı Şener, parke taşı döşeme çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Beşiri Kaymakamı Şener, parke taşı döşeme çalışmasını ...
Kaymakam Şener, tarihi Mor Kiryakus Manastırında restorasyon çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Şener, tarihi Mor Kiryakus Manastırında ...
Çölyak hastası oğlu ve yeğeni için glutensiz karabuğday ekimine başladı
YEREL HABERLER Çölyak hastası oğlu ve yeğeni için glutensiz ...
Batman'da ilkokul öğrencileri için açık sinema etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da ilkokul öğrencileri için açık sinema ...
Kamyonet, 2 araca çarptı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet, 2 araca çarptı; kaza anı kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.