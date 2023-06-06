Batman´da polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobilden 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da polisin `dur´ ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 38 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. 29 Mayıs günü polisin `dur´ ihtarına uymayan bir otomobil, takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 38 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-06 18:58:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.