Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanılacak



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi Ekrem Canalp, valiliğe tahsis edilen Togg´un dar gelirliler için gelin arabası olarak kullanılacağını duyurdu.

Batman Valiliği'ne tahsis edilen, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil Togg'un T10X modeli, kentte gelin arabası olarak kullanılacak. Vali Ekrem Canalp, otomobilin toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla gelin arabası olarak kullanılmak üzere hizmete sunulacağını açıkladı. Vali Canalp, "Bugüne kadar çok farklı otomobilleri kullanma imkanım oldu. Memnuniyetle ifade edebilirim ki gerek performansı gerek teknik donanımı gerek ise sürüş konforu açısından bu otomobiller içinde Togg en iyisi. Valiliğimize tahsis edilen bu en iyi otomobili bundan sonra en iyi amaca tahsis ettik. Milletimizin gururu Togg, halkımızın emrindedir. Batman Valiliği´ne tahsis edilen Togg otomobilini, toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla gelin arabası olarak kullanılmak üzere vatandaşların hizmetine sunma kararı aldık. Sevgiyle yola çıkan çiftlerin en önemli günlerinde kullanabilmeleri ve unutulmaz anılar biriktirebilmeleri için dar gelirli vatandaşların hizmetine sunduk. Togg gelin arabası rezervasyonları için başvurular, Batman Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nde dosyası bulunan vatandaşlar, gelin arabası olarak bu özel aracı kullanmak istediklerinde rezervasyon yapabilecekler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-06-08 19:35:39



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