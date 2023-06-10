BATMAN'da, belediye otobüsüyle çarpışan minibüs yan yattı, kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Tilmerç Mahallesi´nde meydana geldi. V.G. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediyeye ait 72 BA 561 plakalı otobüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 S 0322 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki F.A., M.T.Ş., M.A., S.E. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Arşiv hastane görüntüsü
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)
DHA-Gündem Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-10 03:52:48
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