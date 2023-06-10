Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BATMAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 8 YARALI  

DHA

BATMAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 8 YARALI  


BATMAN'da, belediye otobüsüyle çarpışan minibüs yan yattı, kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Tilmerç Mahallesi´nde meydana geldi. V.G. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediyeye ait 72 BA 561 plakalı otobüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 S 0322 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki F.A., M.T.Ş., M.A., S.E. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
------------------------------
Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Arşiv hastane görüntüsü
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)
 DHA-Gündem Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-10 03:52:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 ...
Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı
Batman'da şehit jandarma uzman çavuşlar için anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da şehit jandarma uzman çavuşlar için anma ...
Şehit Aybüke öğretmen görev yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen görev yaptığı Batman'ın Kozluk ...
Batmanlı kasaplar kutsal topraklara gidecek
YEREL HABERLER Batmanlı kasaplar kutsal topraklara gidecek
Batman’a tahsis edilen TOGG gelin arabası olacak
YEREL HABERLER Batman’a tahsis edilen TOGG gelin arabası olacak
Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanılacak
Galatasaray bayrağı Batman´daki Bayrak Tepe'ye açıldı
YEREL HABERLER Galatasaray bayrağı Batman´daki Bayrak Tepe'ye açıldı
Sason'da yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Sason'da yıl sonu sergisi düzenlendi
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti
YEREL HABERLER Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl ...
Müziğe adanmış kısa ömründe öğrencileri sanatla buluşturdu
YEREL HABERLER Müziğe adanmış kısa ömründe öğrencileri sanatla ...
Batman'da Mahalle Buluşmaları programı düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da Mahalle Buluşmaları programı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.