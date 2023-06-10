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BATMAN´da ana yoldan alt geçide devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Batman-Diyarbakır yolu, TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 35 GD 2899 plakalı hafif ticari araç, ana yolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 metre yükseklikten altgeçide devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü F.G. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Hastaneden görüntülerHaber:Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-06-10 05:01:20



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