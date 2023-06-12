Bahçeye uçan otomobil ağaca çarptı; sürücü çelik halatla yukarı çekildi

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, kontrolden çıkıp bahçeye uçan, 50 metre ilerleyip ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü M.Ş.T. (50) yaralandı. Sedyeye alınan sürücü, itfaiye aracına bağlanan çelik halatla çekilerek yukarı çıkarıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Batman-Diyarbakır kara yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. M.Ş.T. yönetimindeki 72 AN 354 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp bahçeye uçtu. Yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp sedyeye koydu ve araca bağlanan çelik halatla çekerek yukarı çıkardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-12 16:53:04
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