Bahçeye uçan otomobil ağaca çarptı; sürücü çelik halatla yukarı çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçeye uçan otomobil ağaca çarptı; sürücü çelik halatla yukarı çekildi

DHA

Bahçeye uçan otomobil ağaca çarptı; sürücü çelik halatla yukarı çekildi


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, kontrolden çıkıp bahçeye uçan, 50 metre ilerleyip ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü M.Ş.T. (50) yaralandı. Sedyeye alınan sürücü, itfaiye aracına bağlanan çelik halatla çekilerek yukarı çıkarıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Batman-Diyarbakır kara yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. M.Ş.T. yönetimindeki 72 AN 354 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp bahçeye uçtu. Yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp sedyeye koydu ve araca bağlanan çelik halatla çekerek yukarı çıkardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-12 16:53:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli ...
Batman'da hafif ticari araç refüje çarparak devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da hafif ticari araç refüje çarparak devrildi: ...
Batman’da refüje çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Batman’da refüje çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı
Hayrat İnsani Yardım Derneği Şubesi Gercüş'te 50 çocuğu sünnet ettirdi
YEREL HABERLER Hayrat İnsani Yardım Derneği Şubesi Gercüş'te 50 ...
Togg, Batman'da 'gelin arabası' olarak hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Togg, Batman'da 'gelin arabası' olarak hizmet vermeye ...
Kuyumcunun katili, kolundaki ve ayakkabısındaki kan izlerinden yakalanmış
YEREL HABERLER Kuyumcunun katili, kolundaki ve ayakkabısındaki kan ...
Batman Valiliğine tahsis edilen Togg, gelin arabası oldu
YEREL HABERLER Batman Valiliğine tahsis edilen Togg, gelin arabası ...
Beşiri'de anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm etkinliği
YEREL HABERLER Beşiri'de anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm ...
Batman'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 8 ...
BATMAN´DA ALT GEÇİDE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER BATMAN´DA ALT GEÇİDE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN ...
Batman´da alt geçide devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Batman´da alt geçide devrilen hafif ticari aracın ...
BATMAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 8 YARALI  
YEREL HABERLER BATMAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 8 ...
Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.