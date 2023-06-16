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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da eğitim gören depremzede öğrenciler karnelerini aldı

DHA

Batman'da eğitim gören depremzede öğrenciler karnelerini aldı


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Batman´a yerleşen ve burada öğrenimlerine devam eden öğrenciler karnelerini aldı.Gaziantep´in Islahiye ilçesinden gelen 2´nci sınıf öğrencisi Fatma Asya Kazak, kentteki arkadaşlarının kendisine çok iyi davrandığını ifade ederek, "Çok heyecanlıydım. Her zamanki gibi karnem çok iyi. Arkadaşlarım da çok iyi. Takıldığım yerde yardım ediyorlar" dedi.
Batman'da 727 okulda toplamda 173 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Site Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, çocukların karne sevincini paylaştı. Sınıfları gezen Vali Canalp, öğrencileri ve velileri tebrik etti. Okulda karnelerini alan öğrenciler arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Batman´a yerleşenler de yer aldı. Öğrenciler karne almanın heyecanını beraberlerinde gelen yakınlarıyla paylaştı. 
`TAKILDIĞIM YERDE ARKADAŞLARIM YARDIM EDİYOR´
Gaziantep´in Islahiye ilçesinden gelen 2´nci sınıf öğrencisi Fatma Asya Kazak, kentteki arkadaşlarının kendisine çok iyi davrandığını ifade ederek, "Çok heyecanlıydım. Her zamanki gibi karnem çok iyi. Arkadaşlarım da çok iyi. Takıldığım yerde yardım ediyorlar" dedi.
Annesi Meryem Kazak da, "Depremden sonra Batman'a geldik. Okulumuz, öğretmenlerimiz bu açıdan çok çok yardımcı oldular. Öğretmenlerimizin, okulumuzun desteğiyle, birlikte gerçekten çok iyi yol aldık. Karnemiz çok iyi oldu. Başarısı da şimdilik çok şükür iyi. İnşallah daha da ilerleteceğiz. Çok heyecanlı, çok güzel. Tabi bu durumdan sonra aldığımız karne bize daha da heyecan verici oldu" diye konuştu.
Hataydan gelerek ailesiyle Batman´a yerleşen 2´nci sınıf öğrencisi Ali Çınar Körhan da: "Karne günleri çok iyiyim. Karnem de çok iyi. Mutlu oldum. Hatay´dan geliyoruz. Depremi atlattık. Buraya alışabildim. Arkadaşlarımla oynuyorum. Çok iyiyim, mutluyum. Çok destek oluyorlar. Karnemi aldığımda çok mutlu oldum. Sevinçten havalara sıçradım" ifadelerini kullandı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-16 15:04:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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