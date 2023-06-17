Batman'da baraj gölüne giren kuzenler Elif ve Ceren, boğuldu



Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, serinlemek için baraj gölüne kuzenler Elif (11) ve Ceren Bağdu (10), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy yakınında bulunan Batman Baraj Gölü´ne giren Elif Bağdu ve kuzeni Ceren Bağdu, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları hemen göle atlayarak kuzenleri sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kuzen de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-06-17 21:15:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.