Batman´da suya düşen 3 çocuğu çevredekiler kurtardı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da dengesini kaybederek su kanalına düşen biri erkek 3 çocuk, çevredekilerce kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocukları B.H. (8) ve C.H. (8) ile erkek çocuğu M.Y.H. (7), ayaklarını suya sokmak isterken dengelerini kaybederek kanala düştü. Olayı gören çevredekiler suya girerek çocukları çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-18 21:12:57
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