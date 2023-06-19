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Kuzenler Elif ve Ceren'in ölümünün ardından DSİ'den bir uyarı daha 

DHA

Kuzenler Elif ve Ceren'in ölümünün ardından DSİ'den bir uyarı daha 


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da 2 gün önce kuzenler Elifnur (13) ve Ceren Bağdu´nun (13) baraj gölünde boğulmasının ardından Devlet Su İşleri 103'üncü Şube Şefliği yazılı bir açıklama daha yaparak uyarıda bulundu. Açıklamada, "Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup, bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır" denildi. 
Çayüstü köyünde 17 Haziran'da Batman Baraj Gölü kıyısında oynayan Ceren Bağdu, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Kuzeninin çırpındığını gören Elifnur Bağdu da suya atladı. İki kuzen, suya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya düştükleri bölgenin yakınında bulunan iki kuzen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Elifnur ve Ceren´in cenazesi, otopsinin ardından, Beşiri ilçesi, Örmegöze köyünde toprağa verildi.
`PROFESYONEL YÜZÜCÜ BİLE OLUNSA BAŞ ETMEK MÜMKÜN OLMAYACAKTIR´
Elifnur ve Ceren Bağdu´nun boğulmasının ardından DSİ 103'üncü Şube Şefliği; baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları gibi alanlara girilmesinin yasak ve tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatan açıklamada bulundu. Açıklamada, "Maalesef 2 vatandaşımız boğularak hayatını kaybetti.  Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has riskler de taşımaktadır. Sulama kanalları trapez kesitli yani `V´ harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlanma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır. DSİ olarak okullarda eğitim çalışmaları, basın ve yayın organları aracılığıyla çalışmalar yapılmakta olup, ayrıca tel örgü uygulamaları ile söz konusu tesislere girilmemesi yönünde fiziki tedbirler almakla birlikte, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşlarımızın da gerekli uyarılarda bulunması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesi hayati önem taşımaktadır. Son olarak vatandaşlarımızdan ricamız; suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarmaları ve hafta sonu meydana gelen olayda olduğu gibi baraj, gölet ile sulama kanallarına yakın mesafede bulunmamaları konusunda bilinçlendirilmesi hayati önem arz etmektedir" denildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-19 13:20:33

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