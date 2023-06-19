Batman´da bankın yanına bırakılan valiz, fünyeyle patlatıldı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da cadde üzerindeki bankın yanına bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan bir kişiye ait kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.
Meydan Mahallesi Gülistan Caddesi´nde bankın yanında akşam saatlerinde sahipsiz valizi fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı, valizi fünyeyle patlattı. Valizde bir kişiye ait kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-06-19 20:10:46
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