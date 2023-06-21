Batman'da 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da polisin 2 iş yerine düzenlediği baskında toplam 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada Bayındır Mahallesi´nde faaliyet gösteren iki iş yerinde yapılan aramada, 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-06-21 15:41:43



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