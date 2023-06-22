Siirt-İstanbul seferini yapan uçak, Batman'a acil iniş yaptı

Soğan ne zaman ve nasıl ekilir?



Bayram AYHANAkif ÖZALP/BATMANSİİRT, (DHA)SİİRTİstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları´na (THY) ait TK2657 sefer sayılı yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanı´na acil iniş yaptı. Uçak kontrollerin ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.

THY´nin TK 2657 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak için Siirt Havalimanı´ndan saat 11.40´ta kalkış yaptı. Uçak, teknik arıza uyarısı üzerine, kalkıştan kısa süre bir sonra Batman Havalimanı´na acil iniş yaptı. Uçak, kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yeniden havalandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Bayram AYHAN, Akif ÖZALP

2023-06-22 15:36:17



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