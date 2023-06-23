Batman'da 350 dönüm ekili buğday kül oldu

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çıkan yangında 350 dönüm ekili buğday küle döndü.

Kozluk ilçesi Yeni Doğan köyünde, akşam saatlerinde Muciburrahman Kanaş'a ait buğday ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler kendi imkanlarıyla ederken, itfaiye ekiplerine ihbarda da bulunuldu. İhbarla olay gelen itfaiye ekiplerince 1,5 saatte söndürülen yangında 350 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-06-23 20:22:01



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