Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Batman-Sason kara yolunda meydana geldi. Batman istikametine giden Zülkif Tiryaki yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HT 3108 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tiryaki ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN, Sayım ÖZMEN

2023-06-26 15:01:36



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