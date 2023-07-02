Batman'da 100 dönümde ekili buğday yandı

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'ın Kozluk ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. 100 dönüm alan küle döndü.

Yeniçağlar köyünde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Bekirhan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye Başkanı Fırat Karabulut da olay yerine gelip, söndürme çalışmalarına katıldı. 1 saat süren çalışma ile yangın, söndürüldü. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, 100 dönüm alan yandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-02 17:08:12



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