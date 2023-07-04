Batman'da belediye otobüsü alev alev yandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Bayındırlık Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-04 13:19:45



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