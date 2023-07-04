Batman'da belediye otobüsü alev alev yandı

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde, Bayındırlık Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2023-07-04 13:19:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.