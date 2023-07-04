Batman'da belediye otobüsü alev alev yandı (2)

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti



BELEDİYE: ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Batman'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Batman Belediyesi´nce yapılan açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığı belirtilerek, "72 AAP 744 plakalı toplu taşıma aracımız seyir halinde iken Bayındır Mahallesi Şehit Hasan Gül Polis Merkezi önünde motor kısmından alev almıştır. Aracın motor kısmında yer alan 4 adet otomatik ısıya duyarlı yangın tüpleri devreye girmiş, dış müdahalenin de desteği ile yangın çok kısa bir sürede söndürülmüştür. Olayın hemen ardından adli makamlarca ve uzman ekiplerce yerinde yapılan inceleme neticesinde yangının elektrik kontağından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Yine uzman ekiplerce yapılan ivedi araştırma sonucunda aracın teslim tarihinden bugüne kadar tüm bakım ve onarımlarının periyodik olarak yetkili servis tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. 2020 yılında Batman Belediyesi envanterine kazandırılan araç garantili olup tüm adli ve idari süreçler başlatılmış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-04 18:59:25



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