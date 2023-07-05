Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı, linçten polis kurtardı

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan D.Y. (40), dini nikahla birlikte yaşadığı F.B.'yi (35), bıçakla 6 yerinden yaraladı. Gözaltına alınırken mahallelinin linç etmek istediği D.Y.'yi, zırhlı araca koyan polis kurtardı. F.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. D.Y., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi F.B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. D.Y. bıçakla F.B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, D.Y.'yi gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen D.Y., zırhlı araçla emniyete götürüldü. F.B.'nin hastanede yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. D.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-05 15:14:56



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