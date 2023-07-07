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        Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Yeniden

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:05
        Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Yeniden

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma B.´yi (35) bıçakla 6 yerinden yaralayan ve mahallelinin lincinden kurtarılarak, gözaltına alınan Delil Yalçın (40) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Fatma B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. 

        Olay, 5 Temmuz öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.´nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Delil Yalçın´ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü. 

        İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.´nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-07 13:04:16

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