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        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:19
        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu

        Arif ASLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur´un bulunması için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Doluca köyünün Şerbetli mezrasında meydana geldi. Ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı´nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatmanur´un bulunması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-07-08 11:18:23

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