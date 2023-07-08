Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu

Arif ASLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur´un bulunması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Doluca köyünün Şerbetli mezrasında meydana geldi. Ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı´nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatmanur´un bulunması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-07-08 11:18:23