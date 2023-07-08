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        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (2)

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 12:57
        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (2)

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra´nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni 

        bulundu. Fatmanur´un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

        Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

        2023-07-08 12:56:14

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