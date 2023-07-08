Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra´nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni
bulundu. Fatmanur´un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2023-07-08 12:56:14