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        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (3)

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 18:23
        Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (3)

        KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

        Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli Mezrası'nda piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra Başer´in (13) cansız bedeni, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Fatmanur´un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesinin Doğankavak köyünde kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Batman Kültür Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi Fatmanur Zehra Başer´in derslerinde çok başarılı olduğu, çevresinde de çok sevildiği öğrenildi. (DHA)Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-07-08 18:22:09

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