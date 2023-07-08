Serinlemek için çaya giren Fatmanur, kayboldu (3)
KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ
Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli Mezrası'nda piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra Başer´in (13) cansız bedeni, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Fatmanur´un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesinin Doğankavak köyünde kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi.
Batman Kültür Ortaokulu 8´inci sınıf öğrencisi Fatmanur Zehra Başer´in derslerinde çok başarılı olduğu, çevresinde de çok sevildiği öğrenildi. (DHA)Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2023-07-08 18:22:09