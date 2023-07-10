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        Batman´da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 08:42
        Batman´da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

        Arif ARSLAN/ BATMAN,(DHA)BATMAN´da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi. Gerçüş ilçesinden Batman´a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü 33 CZR 97 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.´nün (18) öldüğü belirlendi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-07-10 08:41:28

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