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        Batman'da eşini 10 el ateş ederek öldüren koca tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:44
        Batman'da eşini 10 el ateş ederek öldüren koca tutuklandı

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da tartıştığı eşi Aysel Ekici'yi (37), tabancayla 10 el ateş ederek öldüren Murat Ekici (42), tutuklandı.

        Olay, 8 Temmuz'da akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Ekici, eşine tabanca ile 10 el ateş etti. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekici, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi sonrası kadının ailesinin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi. Gözaltına alınan Murat Ekici ise ifadesinde, ailevi bir mesele nedeniyle tartıştıklarını, sinirlendiği için tabancasını ateşlediğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ekici, tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-10 12:43:54

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