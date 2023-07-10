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        Batman´da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:57
        Batman´da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

        CENAZELER DNA TESTİ İÇİN DİYARBAKIR´A GÖNDERİLDİ

        Batman´da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsü Orhan Özgül´ün (43) kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki Gökhan Özgül (27), Barış Özgül (18), Şeyhmus Müjdeci (43) ile Mehmet Yusuf Özgül´ün (18) yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan sürücü ile Veysi Özgül´ün (20) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise DNA testi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na sevk edildi. (DHA)Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) 

         DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-07-10 12:56:24

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