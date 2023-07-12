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        Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:26
        Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da başı evinin balkon demirlerine arasına sıkışan 3 yaşındaki M.E.D.´ yi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Olay, dün Meydan Mahallesi 1119´uncu Sokak'taki evde meydana geldi. M.E.D., aşağıya bakmak isterken balkonun korkuluk demirlerine kafasını sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını kurtaramayan ailesinin ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, demirleri hidrolik makas yardımıyla, korkulukları genişleterek çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan M.E.D., ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-12 12:25:03

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