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        Batman'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:21
        Batman'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, polisin operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, haklarında 'Uyuşturucu madde satmak', 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan ve arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik 11 adrese operasyon düzenlendi. 21 ekip ve 55 personelin katıldığı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç., G.G., M.E.A., Y.T. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Arama kaydı olan 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-14 17:20:57

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