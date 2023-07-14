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        Bel ve bacaklarına sardığı bezlerden uyuşturucu çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:55
        Bel ve bacaklarına sardığı bezlerden uyuşturucu çıktı

        Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, bel ve bacaklarına özel dikilmiş bezdeki cerrahi eldivenlerde 1 kilo 300 gram metamfetami saklayan kadın şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisiyle yapılan çalışmada, kent merkezinde şüpheyle durdurulan kadının üzeri arandı. Aramada, şüphelinin bel ve bacaklarına, taşıma ve saklama kolaylığı olması amacıyla özel şekilde dikili 3 bez parçası içinde, plastik cerrahi eldivene saklanmış 12 parça halinde toplam 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-14 17:54:03

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