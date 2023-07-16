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        Tartıştığı karısını yüzünden bıçakladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:17
        Tartıştığı karısını yüzünden bıçakladı

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da V.K. (65), tartıştığı eşi Y.K.´yi (52) yüzünden bıçakladı.

        Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.K., bıçakla eşi Y.K'yi yüzünden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Y.K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-16 17:16:05

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