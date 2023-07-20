Batman'da tatlıcı önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da husumetli 2 grup arasında tatlıcı dükkanı önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinden Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tatlıcı dükkanının önünde karşılaşan husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.N. (19), vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.N., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çevredeki otomobil ve iş yerlerine de kurşun isabet ederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-20 09:44:56