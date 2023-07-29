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        BATMAN'DA 750 POLİSLE 'HUZUR' VE 'GÜVEN' UYGULAMASI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 02:56
        BATMAN'DA 750 POLİSLE 'HUZUR' VE 'GÜVEN' UYGULAMASI  

        BATMAN'da 750 polisin katılımıyla, 77 noktada 'Huzur' ve 'Güven' uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 750 polisin katılımıyla, 'Huzur' ve 'Güven' uygulaması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yapılan uygulamada 26 sabit nokta, 8 park, 3 kanca nokta, 40 umuma açık yer olmak üzere 77 ayrı noktada araç içi kontrolleri, üst araması, GBT sorgulaması ve yoklama kaçaklarına yönelik olmak üzere kontroller yapıldı.Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimler geç saatlere kadar devam etti. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Araçların emniyetten çıkışı

        Uygulama noktaları

        Araç kontrolleri

        Polis ekipleri

        Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-07-29 02:55:49

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