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        TIR'ın çarptığı kamyonetteki demir plakanın başına isabet ettiği Efe öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:24
        TIR'ın çarptığı kamyonetteki demir plakanın başına isabet ettiği Efe öldü

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da TIR'ın arkasından çarptığı kamyonetteki demir plaka, camdan girerek araçta bulunan Efe Çelen'in (19) başına isabet etti. Aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 3647 plakalı TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında yüklü olan demir plakalar, TIR´ın ön camından girerek sürücünün yanındaki Efe Çelen´in başına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Efe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Efe´nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücüler ise ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-03 21:23:45

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