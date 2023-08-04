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        Çiftçiden ürün alan TMO´nun siloları dolunca, 300 dönümlük arazi kiralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:56
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        Çiftçiden ürün alan TMO´nun siloları dolunca, 300 dönümlük arazi kiralandı
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        Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da toplamda 300 bin ton buğday ve arpa alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO) siloları dolunca merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınında 300 dönümlük arazi kiralandı. Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, son çiftçi gelene kadar alımlarını devam edeceğini belirterek, "Rekoltenin yüksek olması nedeniyle 7 yıl aradan sonra TMO, Batman´da `açık yığın´ alanlarına yöneldi. Sıcak hava dinlemeden alımların sürmesi, çiftçiye nefes aldırdı" dedi.

        TMO Batman Şube Müdürlüğü, 6 Haziran´da çiftçilerden hububat alımına başladı. Toplamda 300 bin ton buğday ve arpa alımı gerçekleştiren TMO´nun siloları dolunca, merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınında 300 dönümlük arazi kiralandı. Getirilen hububat `açık yığın´ alanda depolanmaya başlandı. Kiralanan arazide günden yaklaşık 3 bin ton hububat alımı gerçekleştiriliyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, TMO´nun çiftçinin ürettiği tüm ürünleri alacağını ifade ederek, son çiftçi gelene kadar alımların süreceğini söyledi.

        `ÜRÜN BEDELİ 30 GÜN İÇİNDE ALINIYOR´

        Başkan Aydiş, bu yıl bölgede verimin oldukça yüksek olduğunu kaydederek, "Termometrelerin 40 dereceden aşağı inmediği sıcaklarda TMO alım ekibi, üreticinin elindeki ürünü alıyor. Gerek TMO´nun siloları gerekse de lisanslı depoların siloları yetersiz kalınca, TMO yaklaşık 300 dönümlük yığın alanı kiraladı ve bu alanların çoğu hububat doldu. Sıcak hava dinlemeden alımların sürmesi, çiftçiye nefes aldırdı. Son çiftçi malını getirene kadar alımlar devam edecek. Yaklaşık 1 aydır alımların sürdüğü Batman´da bugüne kadar alımlarda ciddi bir sorun yaşanmadı. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle 7 yıl aradan sonra TMO, Batman´da `açık yığın´ alanlarına yöneldi. Açık yığın alanlarında alımın sürmesi çiftçinin randevularını da öne almasını sağladı. Sıcak havaya rağmen alımları sürdüren TMO´nun gösterdiği bu titiz çalışmayı önümüzdeki aylarda hasadına başlanılacak mısırda da hayata geçireceğine inanıyoruz. Hububatta üretici, ürün bedelini 30 gün içinde alıyor" diye konuştu. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-08-04 11:55:32

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