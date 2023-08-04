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        TIR ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:39
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        TIR ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
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        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da TIR'ın arkasından çarptığı kamyonetteki demir plakanın, camdan girerek TIR'da yolcu olarak bulunan Efe Çelen'in (19) başına isabet etmesiyle öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 3647 plakalı TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında yüklü olan demir plakalar, TIR´ın ön camından girerek sürücünün yanındaki Efe Çelen´in başına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Efe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Efe´nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücüler gözaltına alındı. Sürücülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yavaşlayan kamyonetin arkasında hızla seyreden TIR´ın duramadığı, kamyonete arkadan çarptığı görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-04 21:38:01

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