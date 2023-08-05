Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        74 yaşındaki kadın darbedildi; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        74 yaşındaki kadın darbedildi; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da evinin etrafındaki kişilere, `Burada uyuşturucu satmayın´ diyen Vesile Çiftçi (74), biri kadın 2 kişinin taşlısopalı saldırısına uğradı. O anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin etrafında gördüğü kişilere `Burada uyuşturucu satmayın´ diyen Vesile Çiftçi, kendisine tepki gösteren 6 kişilik gruptaki biri kadın 2 kişinin taşlı sopalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Çiftçi, tedavisinin ardından şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Polisin yaptığı çalışmayla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların kadın şüphelilerin Çiftçi´nin saçını çektiği ve taş fırlattığı, erkek şüphelinin ise başına sopayla vurduğu görüldü.

        Vesile Çiftçi´nin oğlu Şakir Çiftçi, annesinin evinin yakınlarında uyuşturucu satan kişilere tepki gösterdiği için darbedildiğini iddia ederek, "Olayı duyup ulaştığımızda annem baygın haldeydi. Ben ambulansı aradım, emniyeti aradım. Ondan sonra baygın halde annemi hastaneye götürdüm" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-05 17:05:18

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Batman'da 74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darbedildi
        Batman'da 74 yaşındaki kadın evinin bahçesinde darbedildi
        TIR ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüsü...
        TIR ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüsü...
        Batman'da şiddetli diş ağrısı çeken genç, başarılı bir ameliyatla sağlığına...
        Batman'da şiddetli diş ağrısı çeken genç, başarılı bir ameliyatla sağlığına...
        Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu
        Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu
        Çiftçiden ürün alan TMO´nun siloları dolunca, 300 dönümlük arazi kiralandı
        Çiftçiden ürün alan TMO´nun siloları dolunca, 300 dönümlük arazi kiralandı
        TIR'ın çarptığı kamyonetteki demir plakanın başına isabet ettiği Efe öldü
        TIR'ın çarptığı kamyonetteki demir plakanın başına isabet ettiği Efe öldü