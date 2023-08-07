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        Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman´da klimanın mucidine anma etkinliği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:52
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        Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman´da klimanın mucidine anma etkinliği
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        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da bir grup genç, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle `Batmanlılar seni unutmadı´ yazılı pankartla yürüyüş yaparak klimanın mucidi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

        Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman´da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın mucidi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Carrier´in resminin olduğu ve `Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın mucidi Willis Haviland Carrier´i saygıyla anıyoruz´ yazılı pankartı taşıyan gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-07 19:51:15

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