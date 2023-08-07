Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman´da klimanın mucidine anma etkinliği

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da bir grup genç, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle `Batmanlılar seni unutmadı´ yazılı pankartla yürüyüş yaparak klimanın mucidi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman´da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın mucidi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Carrier´in resminin olduğu ve `Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın mucidi Willis Haviland Carrier´i saygıyla anıyoruz´ yazılı pankartı taşıyan gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-08-07 19:51:15