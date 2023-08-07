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        Batman'da mısır tarlasındaki cinayetle ilgili 15 yaşındaki şüpheli tutukland

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:22
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        Batman'da mısır tarlasındaki cinayetle ilgili 15 yaşındaki şüpheli tutukland
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        Bayram AYHANArif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da mısır tarlasında Cevdet Türkan'ın (56) bıçakla öldürülmesiyle ilgili yürütülen çalışmada, bölgedeki kameralardan tespit edilen 15 yaşındaki B.O. zanlı olarak yakalandı. B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sırtında 5 bıçak darbesi saptanan Türkan'ın, arkadaşını telefonla arayarak, "Yaralandım, ambulans çağır" dediği öğrenildi. 

        Olay, 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevdet Türkan´ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin incelemesinde bıçakla öldürüldüğü saptanan Türkan´ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Polisin yaptığı çalışmada olay yerine yakın Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelendi. İncelemede B.O. isimli erkek tespit edildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan B.O., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkan´ın cenazesi de otopsinin ardından İkiztepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. 

        Yapılan otopside sırtında 5 bıçak darbesi olduğu belirlenen Türkan´ın, yaralandıktan sonra arkadaşını cep telefonuyla arayarak, "Yaralandım, ambulans çağır" dediği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-07 21:21:57

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