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        Hayatını kaybeden down sendromlu Habip´in adı, parka verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:16
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        Hayatını kaybeden down sendromlu Habip´in adı, parka verilecek
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        Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da kentte sevilen ve `Habip Başkan´ olarak anılan down sendromlu Habip Hasar (49), safra kesesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Batmanlılar sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınlarken, Vali Ekrem Canalp, Habip Hasar´ın ismini belediyenin yapacağı bir tesise ya da bir parka vermek istediklerini söyledi.

        Kentte vatandaşlar tarafından sevilen ve `Habip Başkan´ olarak anılan down sendromlu Habip Hasar, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi´nde 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Hasar´ın cenazesi, kente getirilerek asri mezarlıkta ailesi ve sevenlerinin katılımıyla defnedildi.

        Habip´in vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Batmanlılar, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı. Aslen Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünden olan ve merkez Karşıyaka Mahallesi´nde oturan Habip Hasar´ın Batmanlıların gönlünde taht kurduğunu belirten yakını ve eski İl Genel Meclis üyesi Şerif Toy, "Batman halkı Habip´i çok seviyordu. Onun kimseye zararı yoktu. Esnaf onu bağrına basardı. O da herkesi çok severdi. Bir haftadır safra kesesinden rahatsızdı. Enfeksiyon kapınca yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatını duyanlar cenaze törenine adeta akın etti" diye konuştu.

        `HABİP'İN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ´

        Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp da Kültür Mahallesindeki `Mahalle Buluşması´nda yaptığı açıklamada, Habip Hasar´ın isminin park veya bir tesise verileceğini ifade ederek, "Habip´in ismini yaşatmak için belki belediyenin yapmış olduğu bir tesise, muhtemelen de bir parka da olabilecek şekilde ismini vermek istiyoruz. Cenabıallah herkesi Habip gibi yaşayıp arkasından da Habip gibi öldüğü zaman da üzüntü duyacak insanlar halinde yaşatsın. Habip, Batman´da herkesin sevdiği, herkesin saygı duyduğu, herkesin gönlünde muhabbet duyduğu bir insan olarak yaşamış ve bu şekilde de vefat etmiş. İnşallah Habip´in ismini yaşatacağız. Batmanlıların gönlünde zaten yaşamış. Bundan sonra da ismini bir parka vermek suretiyle inşallah da yaşatmış olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-08-11 11:15:19

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