Bakan Şimşek: Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız

Selim KAYABayram AYHAN/BATMAN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını belirterek, "Fiyat istikrarı sağlandığında, ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 2022´ye kadar, yani 1923 ve 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman, 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O, büyüme performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktınız zaman, Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor" dedi.

Batman´a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait ArGe merkezinin açılış programına katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz´ün de yer aldığı açılışta konuşan Bakan Şimşek, Batman´daki organize sanayi bölgesinin 1991´de kurulduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 1000 dönüm üzerine kurulu olan ve 2002 yılına kadar, yani AK Parti hükümetine kadar bir tane fabrika burada kurulu ve faaldi. O da bir un fabrikası. Bugün 500 yatırımcımız sırada yer bekliyor. 128 tane faal fabrikamız var. 12 binin üzerinde her gün üreten, her gün bu üretim üssü sayesinde evine aş götüren kardeşimiz, hemşehrimiz var. 12 bin, önemli bir rakam. OSB´yi biz büyüttük. 1000 dönüm ile başlayan OSB süreci bugün 3 bin 800 dönüme yakın bir alanda 128 faal fabrika; dolayısıyla bizim en büyük önceliğimiz Batmanlı hemşehrilerimize iş, aş ise, organize sanayi bölgesini tekrar kat kat büyütmemiz lazım. Yani 2002 sonrasında neredeyse 4´e katladıysak, tekrar belki 4´e katlamamız gerekecek. Size çok abartılı gelebilir 12 milyon metrekare ama ben inanıyorum ki Batman, bu potansiyele sahiptir. Artık sadece ülkeler yarışmıyor. Ülkelerin içerisinde iller de yarışıyor, rekabet içerisinde. Batman´ın hedefi, tabii ki Güneydoğu´da Gaziantep ile birlikte liderlik rolüdür. Ben inanıyorum ki bunu başarabilir. Zaten bugüne kadar ki performans da bunu gösteriyor. Bugün biz bir merkezin açılışı için bir aradayız. Orta-düşük teknolojiden bahsetmiyoruz. Aslında ürün niteliği ön planda olan, bunu geliştirmeye yönelik bir ArGe merkezinin açılışında beraberiz. Bu sıçramayı yapmak için bütün koşullar var. Genç bir nüfus var, üniversitemiz var. Eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. Hava yolu bağlantısından kara yolu bağlantısına kadar, demir yolu anlamında bütün altyapıya da ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar devam edecek. Beşeri sermaye var, eğitilmiş insan noktasında sadece dışarıdan buraya nitelikli insan da çekmemiz gerekiyor. Nitelikli yöneticiler çekmemiz gerekiyor. Nitelikli Ar-Ge elemanları çekmemiz gerekiyor. Az önce Ar-Ge merkezine çalışan kardeşlerimizle ayaküstü sohbet ederken Almanya´dan buraya gelmiş ve şu anda burada çalışan bir kardeşimizle tanıştık. Dolayısıyla altyapıda bir darboğazımız yok. Ar-Ge merkezlerine çok ciddi teşvikler veriyoruz. Ama burada 100 lira yatırım yapana, abartmıyorum 6´ncı bölge olması hasebiyle 118 liralık destek veriyoruz. Kurumlar vergisinden gelirler vergisine kadar, faiz teşvikinden KDV muafiyetine kadar bütün 6´ncı bölgedeki illerimize 12 yıla varan teşvikler veriyoruz. Dolayısıyla altyapımız var, beşeri sermayemiz var ve teşvik var. Geriye sadece Necat amca gibi vizyon sahibi insanlara, girişimcilere ihtiyaç var. Batman´da da bu girişimcilik ruhunu biz görüyoruz" diye konuştu.

`PARA POLİTİKASINDA RASYONELLEŞMEYE GİDİYORUZ´

Yeni dönemde en büyük önceliklerinin makro finansal istikrarın pekiştirilmesi olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, "Bunun için, bildiğiniz gibi para politikasında rasyonelleşmeye gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi ki bir kerelik etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye´nin bütçeden gelirini Maastricht kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir yandan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var. Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için, hem kamu için önemli bir rehber, yol haritası fonksiyonunu ifa edecek. Enflasyon patikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

`BÜTÜN POLİTİKA ARAÇLARINI KULLANACAĞIZ´

Bakan Şimşek, enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı sağlandığında, ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 2022´ye kadar, yani 1923 ve 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman, 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O, büyüme performansımızı arttırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktınız zaman, Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla ekonomimizi eğer biz fiyat istikrarını sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız ve büyümemizi yukarıya çekebiliriz. Bu Türkiye´nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak. Bizim en büyük önceliğimiz, ihracat. İhracatı önceliklendirdiğimizi nereden anlayacaksınız, ihracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük 5 katına çıkartma kararı aldık yaklaşık olarak. Yani günlük 350 milyon liralık, o civarda bir kaynak tahsis edilmişti, şimdi biz onu günlük 1,5 milyara çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz. Körfeze yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki, körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye´ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabi ihracat yapmak için üretim yapmak lazım. Üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları biz yatırımlara yönlendireceğiz. Üretim için istihdam lazım. Bu döngü, Türkiye´yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle, sadece iç taleple büyüyen bir ekonomi, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalamak için, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız.

`BATMAN´IN ÖNEMLİ BİR BÜYÜME MOTORU OLACAĞINA İNANIYORUM´

Batman´ın Türkiye´nin önemli bir büyüme motoru olacağına inandığını aktaran Bakan Şimşek, "Burada bir ekip ruhuyla, bu potansiyelin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben ve ekibim, Ankara´da tabi ki bütün Türkiye´nin hizmetindeyiz. Ama Batman´ın da Doğu´nun, Güneydoğu´nun da diğer bütün bölgelerin de sorunlarının çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Makro konularda biz yanınızdayız. Benden bireysel sorunların çözümünü istiyorsanız, zor. Tam aksine eğer biz organize sanayi bölgesini ikiye, üçe katlarsak, ilave 500 fabrika devreye girerse, o zaman belki ilave 50 bin istihdam ihtiyacı olacak. Belki Batman´da istihdam anlamında yeterli eleman bile bulunamayacak. Size hayal gibi gelebilir, ancak her şey hayalle başlar. Bu söylediklerimin hiç birisi de hayal değil. Şu anda sırada bekleyenler var. Hangi bölgede OSB kurulacaksa, onun takibini yapacağız. En önemli konumuz, iş, aştır. Çünkü biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Hizmet siyaseti, esastır. Öbürleri sadece yapıcı olmayan eleştirel bir yaklaşımla sürekli olumsuzlukları ön plana çıkarıyor. Tabi ki eksikliklerimiz olabilir, eleştirilere açığız. Yapıcı eleştiriler başımızın üstünde yeri var. Ama önemli olan ortaya çözüm koyabilmektir. Çözüm koyabildiğimiz ölçüde biz başarılı oluruz. Bugün ArGe merkezini açıyoruz. İnşaat malzemeleri konusunda bana verilen bilgilere göre, Doğu ve Güneydoğu´da açılmış ilk ArGe merkezidir. Batman´ımızı ve Fernas ailesini de tebrik ediyorum. Bütün çalışanlarını tebrik ediyorum, önemli bir başarı. Patent başvuruları da var, sonuç bekliyorlar. Dolayısıyla biz Batman´da teknoloji üreteceğiz inşallah. Küresel katma değer üreteceğiz, katma değer zincirinde ülkemizin yukarılara çıkmasında Batman katkıda bulunacak. Bu çok önemli. Bugün bu anlamda bir Ar-Ge merkezi var. Ben inanıyorum ki diğer girişimcilerimiz için örnek olacak. Duyduğum kadarıyla Gaziantep´te 6-7 adet Ar-Ge merkezi varmış. Bizim mutlaka arayı kapatmaya başlamamız lazım. 6 tane organize sanayi bölgesi var orada, 1200´ün üzerinde fabrika var. Alın size hedef. Dolayısıyla, yine duyduğum kadarıyla burada biyomedikal alanda teknoloji üretecek bir firmamız da yatırım yapıyor, inşallah onlar da yatırımlarını tamamladığında onların da açılışına geleceğiz. Batman üretecek, Batman ülkemizin büyüme motorlarından biri olacak, biz buna inanıyoruz" dedi.(DHA)

DHA-Politika Türkiye-Batman Selim KAYA, Bayram AYHAN

2023-08-11 12:12:37